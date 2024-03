Frota expõe detalhes de festinha com mulheres, sexo e ex de Luana Piovani

Quando iam para o carro, ele encontrou duas mulheres e foram juntos para o apartamento do ex de Piovani. "Tinham duas gatas, entrei no meio, peguei as duas pelas mãos e falei: 'vocês estão indo para onde?' Entrei no carro e fui com ele e as duas gatas".

No local, Frota, devido ao excesso de bebida, dormiu, enquanto Rangel ficou com as mulheres. "Entramos na casa, piscina, foi ligando o som, abriu bebida e o caramba... Pausa, eu acordo às 15h, saio andando por aquele apartamento gigante, lembrava do Cristiano, das gatas... Dei de cara com o Cristiano e ele falou: 'e aí o que, Frota? Tu dormiu sentado no sofá, fiquei com as duas'".

Cristiano Rangel, vale destacar, foi o pivô da separação de Luana Piovani e Rodrigo Santoro — a atriz traiu Santoro com o empresário.