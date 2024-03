Fernanda se vê no Paredão após Castigo do Monstro no BBB 24

Fernanda está no Castigo do Monstro da semana no BBB 24 (Globo). Ela foi colocada, junto com MC Bin Laden, por Matteus. Neste domingo (17), ela desabafou sobre achar que vai ao Paredão mais tarde.

O que aconteceu

Fernanda trocou de lugar com Bin Laden no posto do Monstro, e foi acompanhada por Pitel. Ela reclamou que se trata de um castigo de resistência e, diferente de uma Prova do Líder na mesma categoria, ela vai acabar sendo emparedada.