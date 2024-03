BBB 24: Fernanda e Pitel desconfiam que Bia foi 'brifada' antes do reality

Fernanda e Pitel debocharam de uma sister no BBB 24 (Globo). Para elas, a participante havia sido brifada antes de entrar na casa. De acordo com as informações da conversa, a sister em questão é Beatriz.

O que aconteceu

Durante o Castigo do Monstro, Fernanda imita a dança de Pitel, e diz que o movimento já é marca registrada da amiga. Neste momento, Lucas e Leidy dizem que Pitel foi 'brifada' pela produção. Depois disso, os brothers alfinetam e falam sobre Bia.