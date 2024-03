BBB 24: Fernanda diz que primeiro encontro com ex foi 'o pior da vida'

Fernanda: "Ele brigava comigo por tudo, todo santo dia. Detestava o Marcelo (filho mais velho de Fernanda). Tudo era um inferno. Ele não tava bem. E fez o favor de tornar a vida de todo mundo uma m*rda. Só que eu odiava a minha vida antes, então eu ainda aceitava. Me anulei em muita coisa, porque eu não queria voltar pra casa dos meus pais. Só que aí chegou um momento em que ficou impossível aconteceram coisas terríveis que eu não vou comentar, e eu falei: 'Você ganhou. Eu vou embora. Eu assino o divórcio'. Foi uma m*rda. Tive que arrumar minha vida sozinha em dois dias, e nem aí ele ajudou".

Pitel: "Então você que tentou muito continuar. (...) Em algum momento ele foi bom?"

Fernanda: "Fiquei apaixonada por ele. O dia que eu vi, eu fiquei encantada de uma forma que eu não sabia explicar. No dia que eu conheci ele, eu falei: 'Vou ficar com esse cara'. E quando a gente ficou, foi o pior encontro da minha vida. O pior de todos. Foi horrível! Foi medonho. Peguei uma raiva dele... Do nosso encontro, a gente saiu se xingando. Aconteceu muita m*rda, muita coisa horrorosa"

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Giovanna vai indicar ao Paredão domingo? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER