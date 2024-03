BBB 24: Beatriz pensa em votar em Leidy Elin: 'Tô sendo falsa?'

Beatriz: "Você acha que, se eu votar nela, vou estar sendo falsa?"

Isabelle: "Bia, eu não posso opinar, porque só você sabe do seu coração. É muito difícil eu opinar, porque isso é jogo. É muito difícil opinar no jogo do outro. Mas é o seu coração, é sua vida, é sua relação com ela, você sabe o que você passou e o que você passa"

Beatriz: "Eu fiquei chateada dela não ter vindo (conversar), sabe? Quando ela falou: 'O Davi fica manipulando vocês'. Ela mesma falou pra mim, que o Lucas falou pra ela, ela mesma falou: 'O Lucas falou pra mim que vocês não votam em mim de jeito nenhum'. Eu fiquei pensando: c*ralho, se o Davi manipulasse a gente como ela tá dizendo, quando o Davi abriu a boca e falou dela, a gente ia tudo concordar com o Davi. Eu e a Alane sempre defendemos ela. (...) Nunca ela veio falar comigo. Eu não vou atrás, não, Isabelle. Vou falar a verdade. Já fui duas vezes.(...)"

Isabelle: "Eu consigo te entender por um lado, porque eu sei o que é ficar indo atrás das pessoas e.. nada"

Beatriz: "É muito ruim (...) Eu fico muito mal, é complicado. Eu gosto muito dela. (...) Aí eu fico assim: 'Será que estou sendo idiota?'. Aí eu penso: é muita chance do Davi e da Alane irem pro Paredão, que são pessoas que estão sempre comigo e gostam de mim de verdade, que não só eu vou atrás, mas eles vêm atrás de mim. Aí eles falam: 'Queria botar ela no Paredão'. Aí eu fico: eu deixo de votar pra ajudar dois amigos meus que, querendo ou não, estão sempre comigo, ou eu fico sem conseguir votar por alguém que eu não sei se gosta de mim de verdade?"