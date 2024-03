Caldeirokê: Tata Werneck canta Sandy para Lucas Lima e pede voto com bumbum

Tata Werneck, 40, foi uma das convidadas do Caldeirokê, o novo quadro do Caldeirão com Mion. A atriz e apresentadora arrancou gargalhadas no palco do programa e nas redes sociais.

O que aconteceu

Tata, ao lado do ator Rainer Cadete e do humorista Gabriel Louchard, cantou músicas de Sandy e Junior. Mas um detalhe chamou a atenção: um dos jurados era Lucas Lima, ex-marido de Sandy. "Vamos Pular" e "Imortal" estiveram no setlist da performance.

Ela causou ao pedir para que os jurados votassem nela com uma mensagem no bumbum. Também arrancou risadas ao subir na bancada dos jurados ao cantar Anitta. No final, venceu a competição musical contra o time de Rafael Portugal. Além de Lucas Lima, a cantora Majur e a atriz Dira Paes faziam parte do time de jurados.