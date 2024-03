Giovanna acerta indicação ao Paredão, e Raquele alfineta rivais do BBB 24

Giovanna: "Óbvio que é a Bia. Ela olha com cara ruim pra mim o dia inteiro, com a Alane eu ainda converso. Eu já falei que acho a Alane uma mulher linda, legal, talentosa, e é recíproco, então a gente consegue ter uma (troca)... Já com a Bia não tem nada, por culpa dela. Porque não foi falta de tentativa".

Raquele: "Não dá pra entender o que se passa na cabeça. Será por quê?"

Giovanna: "Não sei. No quarto (Fadas) eu era invisível. (...) Eu era invisível lá dentro. As vezes que eu via ela arrumada no meio da casa e ela vinha sozinha, eu falava: 'Nossa, Bia, você tá muito bonita'. E de verdade, era de coração".

Raquele:" É que nem aquela vez no Sincerão que eu rasguei a carta dela (Alane), que a Alane falou: 'Ah, fala que eu sou linda e não sei o que, na primeira oportunidade que tem, bota no meu c*'. Eu falei pra ela: 'Todas as vezes que eu te elogio, é porque eu realmente acho você bonita, não é por conveniência nem querendo nada de você, não.' E às vezes elas puxam isso pro lado de estar puxando saco. Quem são elas pra eu ficar puxando saco delas? Pelo amor de Deus. Até parece"