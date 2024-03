Nicolas Prattes revela treino para meia-maratona e ganha elogio de Sabrina

Nicolas Prattes falou sobre a sua preparação para correr a meia-maratona do Rio de Janeiro, que aconteceu no ano passado, com o Esporte Espetacular. Ao programa, ele conta sobre a rotina intensa de treinos, conciliando com as gravações da novela "Fuzuê".

Segundo Prattes, ele tem o hábito de acordar cedo e logo começar a praticar esportes, como corrida, surfe, musculação e boxe. Além disso, há um ano, ele completou a Maratona de Los Angeles, nos Estados Unidos.