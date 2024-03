'Mexi com o Alecrim Dourado do Brasil', afirma Leidy sobre sua eliminação

Leidy Elin refletiu sobre sua possível eliminação do BBB 24 (Globo). A sister pensou no motivo que pode tirá-la do reality show.

O que aconteceu

Em papo com Raquele e Giovanna, Leidy disse que a final do reality está óbvia, em sua opinião. Ela também opinou sobre o motivo de sua eliminação durante o papo.