MC Loma afirma estar solteira: 'Não estou procurando namorado'

MC Loma desmentiu boatos de que estaria namorando e afirmou que não está conhecendo, nem falando com ninguém.

O que aconteceu

A artista ressaltou que está solteira e afirmou que foi publicada uma notícia totalmente mentirosa que a vinculava com a imagem de um amigo dela. "Falaram que é meu novo namorado. Gente, eu e essa pessoa, não somos namorados, não ficamos, ele é apenas meu amigo, amigo da família inteira."

Loma acrescentou que não está ficando com ninguém em seu Stories no Instagram. "Como eu sou a solteira do grupo, vocês vinculam qualquer homem como namorado. Não estou namorando, flertando, conhecendo ou ficando com ninguém. Muito menos procurando um namorado. Quando eu estiver namorando, eu vou falar para vocês, não tenho nada a esconder".