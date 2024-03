MC Bin Laden se confunde e coloca fantasia do Monstro na bunda

MC Bin Laden está no Castigo do Monstro no BBB 24 (Globo). O funkeiro acabou se confundindo na hora de colocar a fantasia de sapo, e tomou uma chamada da produção.

O que aconteceu

Bin Laden foi colocado no Monstro junto com Fernanda pelo Anjo da semana, Matteus. Ele ficou com a fantasia de um sapo e, na hora de colocá-la, vestiu uma parte no bumbum.