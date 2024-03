Matteus explica por que não colocou Líder no Monstro: 'Não vou ser sacana'

Matteus explicou que não queria tirar Giovanna do VIP e, por isso, não a colocou no Monstro. Davi argumentou: "Quando a gente está no VIP, sempre tiram a gente do VIP. Sem pena e botam mesmo na Xepa."

O Anjo da semana continuou argumentando que não queria tirá-la do VIP e nem do Quarto do Líder. Beatriz, que também participava da conversa, disse que o brother precisa seguir seu coração. "Eu vou respeitar que ela está no quarto dela, deixa ela aproveitar a liderança dela. Porque todos os líderes aproveitaram. Eu não vou ser sacana de fazer isso. Eu sei que é um jogo."

