Acima do rei: Kate Middleton lidera ranking de popularidade na família real

O casal Harry e Meghan Markle aparecem em sexto e sétimo lugar. O príncipe com 11% e a ex-atriz americana com 7%.

Na sequência, o duque de Edimburgo, o príncipe Eduardo, com 10%, Beatrice, com 6%; a princesa Eugenia, com 5%, e o príncipe Andrew, com 2%.

O estudo foi via internet e o Ipsos entrevistou 1.085 adultos na Grã-Bretanha entre 29 de fevereiro e 3 de março. As entrevistas foram feitas, portanto, antes da divulgação de uma foto editada de Kate.

O sumiço da princesa de Gales após uma cirurgia no abdome alimenta boatos no mundo todo. Kate chegou a ser fotografada de óculos escuros em um carro, ao lado da mãe, Carole Middleton. As fotos não foram divulgadas pelos tabloides britânicos após um apelo do Palácio de Kensington, que fez o pedido para que a princesa "pudesse se recuperar com privacidade".