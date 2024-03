'Sumiu', diz irmão de Fernanda, do BBB 24, sobre pai de filho dela

"Os filhos são de dois pais diferentes", contou Gabriel. "O pai do Marcelo foi embora quando ele tinha 1 ano, sumiu. A gente nunca mais ouviu falar dele", revelou.

Gabriel explicou que Marcelo não apareceu no vídeo do Almoço do Anjo de Fernanda justamente porque não tinha autorização do pai. Em comparação, o pai de Laura, a mais nova, é "superpresente". "Um paizão. Agora ela tem ficado uma semana aqui, outra lá [na casa do pai]".

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Giovanna vai indicar ao Paredão domingo? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER