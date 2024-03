Giovanna diz que salvaria Isabelle em empate entre sister e MC Bin Laden

Giovanna revelou que salvaria Isabelle, caso a sister empate em número de votos com MC Bin Laden na votação do próximo Paredão do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Giovanna conversou com Pitel, Raquele e Leidy sobre a formação do próximo Paredão do reality show. Durante a conversa, ela afirmou que prefere salvar Isabelle da berlinda do que seu ex-affair, MC Bin Laden.