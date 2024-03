Fora do BBB 24, Deniziane revela decepção com Bia; entenda

Deniziane, a nona eliminada do BBB 24, confessou ter se decepcionado com a amiga Beatriz fora da casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A ex-BBB participou do podcast Café Com Mussi e confessou estar desapontada com a guarulhense. Na casa, elas eram amigas e jogavam juntas.