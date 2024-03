Família de Matteus chora e comemora vitória do brother na Prova do Anjo

A família do Matteus chorou e comemorou a vitória do brother na Prova do Anjo deste sábado (16).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na mira da Líder, Matteus ficou imune e ganhou um carro após conquistar o Anjo da semana. Luan, irmão do participante, gravou um vídeo e mostrou ao público como foi a reação dos familiares com o resultado.