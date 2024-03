Durante Prova do Anjo, produção do BBB esquece de abrir carro e muda regra

A Prova do Anjo do BBB 24 (Globo), disputada neste sábado (16), foi marcada por um erro da produção do programa. Matteus foi o grande vencedor da disputa, e está imune nesta semana.

O que aconteceu

Na fase final da disputa, Matteus e Isabelle precisavam escolher chaves para tentar ligar um carro. Quem conseguisse ligá-lo primeiro, vencia o Colar do Anjo e o automóvel também.

Isabelle foi a primeira a tentar. No entanto, quando cunhã tentou abrir o carro para ligá-lo, a porta estava trancada.