Como Raquele pode interferir em poder do Anjo da Semana?

No BBB 24, Matteus ganhou a Prova do Anjo e, além de estar imune na próxima formação do Paredão, poderá imunizar alguém. Porém, Raquele pode interferir na dinâmica.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A sister arrematou o Poder Curinga da semana no BBB 24, que a permite vetar a imunidade do Anjo.