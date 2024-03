Como foi o incêndio que destruiu mansão de R$ 35 milhões de Cara Delevingne

O pai de Delevinge, Charles, disse a um fotógrafo em Londres que "uma linha de energia" pode ter causado o incêndio depois de uma noite de "muito vento" no sul da Califórnia, segundo o TMZ. Charles ainda afirmou que foi um incêndio elétrico que saiu do controle.

Apesar da suspeita, as autoridades ainda não cravaram o que teria causado o fogo. As investigações ainda estão no estágio inicial. A polícia informou ao Page Six que não há indícios de ter sido um incêndio criminoso.

O que se sabe, é que o fogo começou em um dos quartos do fundo e se espalhou pelo sótão. As chamas atingiram grande parte da casa, o que gerou o desabamento do telhado.

Algumas pessoas saíram feridas, mas não houve mortes. Um bombeiro em serviço caiu de uma escada de incêndio e ficou ferido, mas não se sabe se foi grave. Também, uma pessoa que estava na casa precisou ser tratada por inalação de fumaça.

Os gatos da modelo foram salvos. Ela compartilhou imagens deles nas redes sociais neste sábado.