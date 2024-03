Cantor Manno Góes se desculpa após criticar Fernanda do BBB 24: 'Injustiça'

Ele apontou que havia se baseado em um vídeo tendencioso. "A cena que postei - que recebi pelo WhatsApp - descontextualizava totalmente o teor do diálogo e sinto-me na obrigação de esclarecer que, apesar de discordar imensamente de muitas posturas e posicionamentos da Fernanda no jogo, neste caso específico ela está isenta da culpa que lhe atribuí. Muito importante a ação rápida da Adm, que me chamou atenção devidamente, me permitindo me redimir, pedir desculpas e esclarecer os fatos".

"Que Fernanda tenha oportunidade de conhecer as maravilhas da Bahia um dia, terra do nosso querido Davi. Beijos a todos e parabéns para a Adm de Nanda. Obrigado por me impedir de cometer uma injustiça. Beijos pra vocês e segue o jogo!".

BBB 24 - enquete UOL: quem a Líder Giovanna vai indicar ao Paredão domingo? A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

