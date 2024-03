BBB 24: Madrugada de festa tem desabafos de Bin e alerta de Davi para Alane

Giovanna conversou com Leidy e Raquele sobre ter colocado MC Bin Laden, seu ex-affair, Na Mira do Líder: "Já ficou sem falar comigo por dias."

Do outro lado, Bin falou com Fernanda sobre ter se tornado alvo de Giovanna: "Já tinha entendido a organização do jogo dela."

O funkeiro também confessou que gostaria de retomar o affair com a nutricionista: "Mas prefiro torcer para ela de longe."

Em um papo com Pitel, Lucas Buda disse que a sister é sua prioridade antes de Bin: "Voto nele antes de você. Você é meu Top 3."

Davi ouviu uma conversa entre Alane e Bin e alertou a sister sobre a aproximação do funkeiro: "Você não tem maldade, mas ele tem. Ele começa na brincadeira e o assunto vai rolando."