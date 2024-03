MC Bin Laden desabafa sobre Giovanna: 'Sabia que ia virar alvo dela'

No papo com Fernanda, o funkeiro explicou como percebeu a situação: "Não quis conversar com a Giovanna porque assim, tinha percebido que ia virar alvo dela. Eu tinha alertado lá atrás, e você me disse que ela não era assim."

A confeiteira discordou do brother, que continuou: "Eu já tinha entendido a organização do jogo dela, de como sairia a prioridade de voto, pela dinâmica."

A regra é clara, velho. Sem maldade, já estou cansado. Vou para o Paredão, vou pedir para me colocarem. Vou pedir para sair e vocês que sejam felizes. Estou cansado do convívio, é isso. Hoje entendo as outras pessoas. MC Bin Laden

