Lucas Buda afirma que vota em aliado antes de Pitel: 'Você é meu Top 3'

Em conversa com Pitel na última festa do BBB 24 (Globo), Lucas Buda esclareceu que vota em MC Bin Laden antes da sister.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo com Pitel, Buda disse que a "a amizade entre os dois transcende o jogo": "Ele [Bin] já tentou me perguntar umas três vezes se eu voto nele antes de você..."