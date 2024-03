Fernanda critica estratégia de MC Bin Laden: 'Não é um grande jogador'

Em conversa com Pitel no BBB 24 (Globo), Fernanda afirmou que MC Bin Laden tem um jogo confuso no confinamento.

O que aconteceu

No papo com Pitel, Fernanda criticou a estratégia de jogo de Bin: "Vou ser sincera. Tudo o que ele pensa, eu acho uma maluquice sem fim. Não acho ele um grande jogador."