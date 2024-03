BBB 24: Após bronca de Big Boss, Davi afirma: 'A gente tá errado'

Davi comentou com Isabelle que o Big Boss estava certo ao dar bronca nos brothers acampados perto do Big Fone neste sábado (16) no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Na área externa da casa, os brothers foram surpreendidos com uma bronca do Big Boss, afirmando que eles receberiam uma multa gravíssima caso ficassem próximos ao Big Fone.