Socialite em 'Família É Tudo': 'Só era chamada para fazer mãe de criminoso'

Com mais de dez novelas no currículo, tanto na Globo como na Record, ela diz não negar papéis, mas não gostar de ser colocada em uma caixinha. "Gosto muito de trabalhar e acho que qualquer personagem que eu fizer, seja grande ou pequeno, rico ou pobre, vai trazer uma vivência, melhorar o meu trabalho e me [fazer] comunicar com o público, mas chega um momento que você começa a perceber que tem uma tendência no audiovisual, que é te associar sempre com a mesma coisa, né?"

Hoje, a gente vive um momento em que as pessoas estão interessadas em modificar essa estrutura [racista], que é só a gente conversar e dizer: 'Já fiz esse, já fiz aquele, acho melhor a gente pensar em outra coisa'. A gente vai abrindo os caminhos. Não recuso papel, mas também não deixo que me coloquem numa caixinha. É uma tarefa difícil, mas é possível.

Ana Carbatti

"Família É Tudo"

Na história, Nanda foi a quinta esposa de Pedro Mancini (Paulo Tiefenthaler), é mãe de Plutão (Isacque Lopes) e criou Electra (Juliana Paiva) — já que se uniu a Pedro logo depois de a mãe dela falecer. Tenta restaurar os laços com Electra após a filha sair da cadeia. Não compreende a rejeição de Plutão à ideia de ser herdeiro de uma das maiores fortunas do país.

A Nanda me dá uma alegria enorme. Ao mesmo tempo, é muito parecida e completamente diferente de mim. A Nanda é uma socialite preocupada com a relação social, com o que as pessoas vão pensar e com o futuro. E eu sou uma atriz. Nós, atores, não podemos ficar preocupados com o futuro, porque ele é sempre uma coisa Inesperada.

Ana Carbatti