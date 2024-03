Victoria Beckham, 49, mostrou o marido, o ex-jogador e empresário David Beckham, 48, "fazendo bico" de eletricista em sua mansão.

O que aconteceu

Em um vídeo publicado no Instagram, a empresária e ex-cantora registra o marido subindo as escadas. Com uma música sensual ao fundo, ela elogia David. "Você é tão esperto", disse ela.

Na legenda do post, ela comemorou sobre o marido "atacar" de eletricista. "O eletricista está de volta! Feliz sexta-feira", escreveu ela.