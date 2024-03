Pedro Pascal recorda apuros antes da fama: 'Tinha R$ 35 na minha conta'

Mas foi uma oportunidade em 1999, quando viveu "Eddie" em "Buffy", que o fez ter esperanças para não desistir. "Então a 'Caçadora de Vampiros' apareceu e salvou o dia literalmente, foi a razão pela qual fui capaz de permanecer e não desistir."

Deste então, Pedro Pascal viveu um oficial colombiano em "Narcos", ao lado de Wagner Moura, seguido do herói do universo de "Star Wars" em "The Madalorian" e por fim o aclamado Joel, em "The Last Of Us". O chileno também foi confirmado como Reed Richards, o Senhor Fantástico no reboot de "O Quarteto Fantástico" com previsão de estreia em 2025.