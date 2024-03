Reação da direita leva Olivia Rodrigo a parar distribuição de camisinhas

Uma foto da distribuição dos produtos viralizou, e a imprensa do estado desvirtuou chamando atenção para as crianças que poderiam frequentar o show e seriam prejudicadas com a ação. A equipe da cantora, preocupada com o tamanho da repercussão e a retirada do foco da conscientização preventiva da campanha, resolveu então apenas distribuir broches, adesivos, bonés e materiais informativos sobre saúde sexual.

Ação começou em show no dia 8 de março, Dia da Mulher. Rodrigo também está doando os lucros da turnê para a Fund 4 Good, sua própria organização, dedicada a proteger direitos femininos ao redor do mundo.