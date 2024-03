'Nojento'; público reage a vilão de Vladimir Brichta em 'Renascer'

Com isso, o nome do personagem ficou entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "Joana não tem um minuto de paz, quando não é o marido atazanando com aquele diabo de galinha, é o Egídio sendo um nojento com ela", escreveu uma telespectadora. "Esse fubango do Egídio não deixa a Joaninha em paz que inferno", comentou outro.

Por causa da cena, a atriz Alice Carvalho foi muito elogiada. "Alice Carvalho incrível dá pra sentir todo o nojo e desprezo que a Joaninha sente por esse nojento do Egídio", afirmou um fã da novela. "A Alice é incrível. Todo o corporal da Joaninha muda completamente quando o Egídio chega perto dela", percebei um segundo.

