Nicole Bahls ordenou monogamia em galinheiro de sua mansão: 'Bagunça'

Nicole Bahls, 38, tem uma série de animais em sua casa em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Em entrevista ao Surubaum, de Bruno Gagliasso, 41, e Giovanna Ewbank, 37, ela disse que precisou impor a monogamia entre as galinhas da sua criação.

O que aconteceu

Organização no galinheiro: "Eu quis mudar a regra do galinheiro. Falei: 'Vai ser um galo para cada galinha, chega de bagunça. Que bagunça é essa que o galo tem que ter um monte de galinha? Se for para ser diferente, vai ser dez galos para uma galinha'. Quis fazer um galinheiro como eu queria que fosse se eu fosse galinha"

Nicole não teve sucesso com a regra: "Já deu ruim! Tem que ser dez galinhas para um galo, mas eu não sabia".