Mansão de Cara Delevigne em Los Angeles pega fogo

Uma propriedade de Cara Delevigne, 31, pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (15). A atriz não estava na casa, pois está em cartaz esta semana no Playhouse Theatre, na Inglaterra.

O que aconteceu

De acordo com informações obtidas pelo TMZ com fonte oficiais, o incêndio teve início por volta de 3h52 e cinco minutos depois foi feita uma chamada para o contato de emergência sobre o fogo no local.

Para conter e apagar completamente as chamas, foram necessárias mais de duas horas, com 94 bombeiros trabalhando, 13 caminhões, além de quatro ambulâncias.