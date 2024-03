Key Alves revela tatuagem em parte íntima para celebrar sucesso na Playboy

Key Alves assinou contrato com a Playboy no ano passado, quando foi chamada pela revista como a "atleta mais sexy" do Brasil. A jogadora de vôlei garantiu que o valor do cachê foi milionário, mas não disse o valor exato.

Vale destacar que Key também mantém perfil ativo em plataformas de entretenimento adulto e segue com a carreira no vôlei, agora como atleta de um time dos Estados Unidos.