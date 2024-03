Giovanna diz que Isabelle mudou no BBB 24: 'Não tem mais pra onde correr'

No Quarto do Líder do BBB 24 (Globo), Giovanna comentou com Raquele sobre a postura de Isabelle na sexta-feira (15).

O que aconteceu

A doceira disse que mais participantes perceberam que Isabelle estava diferente. "Ela falou que hoje foi estranho porque a Cunhã sempre é toda educadinha na sala, e quando alguém vai no Confessionário depois dela, ela segura a porta. Diz que hoje ela não segurou, não, saiu brava".