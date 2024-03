Frota recorda produção pornô: '90% da população viu, incluindo evangélicos'

"Eu estava perdido. E pensei: 'Preciso ganhar dinheiro e fazer alguma coisa que me dê prazer'. E o que me dá prazer? Sexo", começa a explicação sobre ter entrado no entretenimento para maiores. "Você nunca vai fazer isso. Você fez novela das 20h", ouviu Frota ao procurar uma produtora para entrar na indústria pornográfica. "Irmão, quero filmar", insistiu. "'Então vamos ver se você vai filmar'. E eu fiz sete filmes."

Ao entrar no universo do conteúdo adulto, Frota elevou a produção com sua experiência como ator de teatro e em novelas. "Cheguei e já dominei o mercado", explica, ao lembrar que era responsável por dirigir, roteirizar, selecionar elenco e também, estrelar.

Não quero diretor, já sei o que precisa, quero escolher as atrizes e o roteiros vão ser fantasias que tenho imaginado na minha cabeça e não tenha feito na vida real. Se eu tivesse lá fora, ganharia o Oscar pela qualidade dos filmes que fiz. Que era diferente do filme normal. Fiz com requinte de produção e investimento. Os filmes eram caros. Eu exigia muito do produtor: locação, mulher, maquiador, cabeleireiro... Vinha com essa bagagem na cabeça de produção.

Ele deu mais detalhes sobre como se preparava para a produção, recorrendo a medicação para manter a ereção por horas para gravar uma cena. Os filmes eram compostos por cinco cenas, cada uma com uma parceira diferente. Apesar de tomar remédios, ele conta não gostar do clássico "viagra". "A cabeça de cima mesmo fica latejando e muito vermelha", contou rindo.