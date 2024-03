Ex-BBB Laís Caldas exibe bumbum durinho ao mostrar nova lipo: 'Satisfeita'

Laís Caldas, 32, mostrou o resultado de uma cirurgia de remoção de gordura e definição corporal.

O que aconteceu

A ex-BBB usou suas redes sociais nesta sexta-feira (15) para compartilhar um reels comparando seu corpo antes e depois do procedimento. No vídeo, ela mostra a barriga e bumbum mais magros e definidos e a curva da cintura mais marcada.