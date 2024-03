'Elas por Elas': Cris beija Marcos vestida de noiva e é pega no flagra

Desconfiado, o rapaz prepara uma armadilha antes do casamento. Com a moça demorando no quarto, Gio pede para Marcos ir até lá chamá-la. "Tô doido pra me trancar nesse quarto com você", diz o filho de Bruno (Luan Argollo) ao ver Cris pronta para se casar.

Os dois se beijam e são flagrados pelo filho de Jonas (Mateus Solano). "Sério mesmo? No meu quarto?", questiona Giovanni.

A irmã de Yeda (Castorine) tenta mentir para o noivo. "Calma, Giovanni! O Marcos me agarrou!", afirma.

Cris é expulsa de casa por Giovanni. "Cala a boca! Acabou, Cris! Acabou! Você vai embora da minha casa agora!", grita o moço.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.