Bruno, da dupla com Marrone, presta depoimento à polícia por transfobia

Bruno, da dupla sertaneja com Marrone, compareceu à Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância), em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (15), para prestar depoimento no caso de transfobia contra a repórter Lisa Gomes, da RedeTV. Ele chegou em um carro particular e entrou direto pela garagem, impossibilitando de ser fotografado.

O que aconteceu

Em entrevista concedida à repórter Lisa Gomes em maio de 2023, Bruno constrangeu a profissional. O sertanejo fez uma piada considerada transfóbica para a jornalista. Lisa, que é uma mulher trans, iniciava a conversa quando foi surpreendida pelo sertanejo com a pergunta: "Você tem pau?"

Bruno foi acusado de transfobia pela Associação LGBT+, que protocolou uma representação contra o cantor no Ministério Público. A associação pede a punição do músico.