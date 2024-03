Valesca Popozuda diz que deixou recado no BBB 24: 'Foi bem claro'

Valesca Popozuda admitiu que deixou um recado no BBB 24 (Globo). A artista também comentou sobre a interação na casa e as exigências da produção.

O que aconteceu

A cantora confessou que passou seu recado com sua canção. "Acho que deixei o recado ali, que foi bem claro, quando eu toquei a música da Ludmilla, 'Vem Amor Bate e Não Para'. E falar da mulher também, do corpo, das divas que todas são, maravilhosas, empoderadas", pontuou em entrevista à Quem. A letra do hit havia sido criticada por Rodriguinho anteriormente e ela confirmou a provocação. A artista também o fez dançar em outro momento da festa.