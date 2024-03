Amigo acredita em affair de Isabelle e Matteus: Se for destino, pode rolar

Ele concordou com a semelhança entre Matteus e o ex da dançarina: "Confesso que também achei muito parecido. Esse ex dela chama-se André. Ele também é uma pessoa maravilha e um ser humano incrível, mas hoje está casado".

Gerson analisa o jogo da amiga: "Após dois meses de programa, a Isabelle vive um bom momento no jogo. Deus é tão grandioso que está guiando os passos dela lá dentro, fazendo com que ela seja acompanhada de pessoas maravilhosas e incríveis, como Davi, Bia, Alane e Matteus".

Para ele, Isabelle e Davi continuarão amigos após o fim do BBB: "É perceptível que a amizade deles a cada dia só fortalece. Na vida real, Isabelle valoriza muito a amizade, e essa experiência de BBB ficará marcada para sempre na vida dela como algo vivenciado ao lado de um grande e querido amigo, o Davi. Os dois têm um grande coração e são leais. Tudo nessa vida que há lealdade a tendência é perpetuar".

Por fim, apontou que a manauara é sensitiva e pode ter sentido algo com a esposa de Buda: "Sempre tem uns sonhos reveladores. Ela deve ter sentido algo em relação à Camila, esposa do Lucas. Aqui fora, ela não conhece nenhuma Camila que seja próxima dela. Ela tem um grande lado sensível e, às vezes, ela sente que vai acontecer algo ou sonha com isso".