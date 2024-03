Irmão de Leidy sobre apoio em transição de gênero: 'Nunca largou minha mão'

Thomas Magalhães, irmão de Leidy, confessou que a trancista sempre o apoiou e o amou. O chef de cozinha começou sua transição de gênero há cinco anos e é casado.

O que aconteceu

O irmão afirmou que Leidy sempre o apoiou. "Sempre diz que me ama de qualquer forma, me deu muito apoio. Além de respeitar minhas decisões, nunca largou a minha mão. Mesmo sendo o mais velho, ela me trata como se fosse o bebezão dela. Sempre foi bem madura para a idade dela. Temos uma relação normal, sempre nos demos muito bem. Às vezes, tem um atrito ou outro por ela pegar minhas camisas e tênis", contou em entrevista ao Play do Globo.