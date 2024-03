Fernanda questiona Pitel sobre Lucas: 'Vai jogar com ele até quando?'

No BBB 24 (Globo), Fernanda e Pitel conversaram sobre como os brothers estão acreditando no Poder do Falso. Na ocasião, a alagoana confessou que quase contou a verdade para Lucas Buda.

O que aconteceu

No papo, Pitel afirmou que quase entregou a verdade sobre o Poder do Falso para Buda, mas que "enrolou bem": "Está todo mundo convicto de que é um poder de verdade."