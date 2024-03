Atriz confessa abuso sexual de menor e pode pegar prisão perpétua

A atriz e modelo australiana Megan Skye Blancada, 34, confessou ter abusado sexualmente de um adolescente. Ela se declarou culpada em um Tribunal de Adelaide, na Austrália, nesta quinta-feira (14).

O que aconteceu

Após admitir o crime, Megan enfrenta uma pena de prisão automática, que pode acarretar em pena máxima de prisão perpétua. De acordo com os documentos judiciais, os crimes foram cometidos contra um adolescente de 16 anos em vários locais entre janeiro de 2021 e novembro de 2023.

Além disso, ela também é acusada de posse de conteúdo de exploração infantil em seu celular. Porém, esse crime a atriz nega que tenha cometido. No ano passado, em novembro, ela foi detida após as acusações serem divulgadas. À época, a polícia apreendeu o seu telefone com o material de exploração infantil.