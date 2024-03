Adriana Bombom mostra abdômen definido em clinica de estética

Adriana Bombom, 50, exibiu seus cuidados com o corpo nesta sexta-feira.

O que aconteceu

A apresentadora publicou dois cliques em seu Instagram enquanto estava em um clínica de estética no Rio de Janeiro. Usando somente uma lingerie preta e com o cabelo preso, ela mostrou o corpo definido sentada sobre uma maca.

Bombom fez recentemente um procedimento estético que deixou seu corpo com apenas 10% de gordura. Mesmo assim, depois da clínica, a influenciadora seguiu para sua rotina de treinos na academia. Por fim, ela finalizou o dia cuidando do sorriso no dentista.