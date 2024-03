SNL chega ao Brasil com estrela que fala português: 'Espero que gostem'

O famoso programa humorístico americano Saturday Night Live (SNL) finalmente está sendo exibido ao vivo no Brasil. Criado em 1975, a produção é um sucesso mundial, sendo cada episódio apresentado por uma celebridade convidada que atua no monólogo de abertura e participa de esquetes de comédia com o elenco fixo.

Marcello Hernandez, 26, é um dos comediantes efetivo do programa e, entrevista a Splash, se declara bastante empolgado com a chegada do SNL no país. Ele acredita que, mesmo com piadas mais focadas no cenário americano, o título deve ganhar fãs brasileiros.