Opinião: Lucas Buda tranquiliza após Paredão e volta a flertar com Pitel

Segundo a comentarista, o lado positivo do cenário é que Lucas continua entregando entretenimento para o reality. "Agora, tudo o que ele e Pitel façam nós ficamos olhando com uma lupa. Mas ele só vai se prejudicando", disse.

Saryne afirmou que o jogador "até fez movimentos conscientes" nos últimos dias, a exemplo de quando motivou o Quarto Gnomo a jogar com as armas dos rivais. "Ele tem acertado em algumas falas, mas essa relação com a Pitel ficou muito maior do que o jogo e acaba que a gente não observa mais os acertos — vira tudo só um erro".

Chico Barney acrescentou que tanto Lucas quanto Pitel estão "desencanando" desde o Almoço do Anjo, no qual Buda não recebeu o vídeo da esposa, Camila Moura. "Eles estão nesse papinho furado, dançando música de adultério, mas vamos ver. É uma trama divertida, interessante e que tem desdobramentos aqui fora", avaliou.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Yasmin, quem é o favorito ao prêmio milionário? Alane Divulgação/Globo Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Fernanda Divulgação/Globo Giovanna Reprodução/Globo Giovanna Pitel Divulgação/Globo Isabelle Reprodução/Globo Leidy Elin Divulgação/Globo Lucas Henrique Reprodução/Globo Matteus Divulgação/Globo MC Bin Laden Divulgação/Globo Raquele Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER