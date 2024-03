Namorada de Davi reage a arrependimento de Yasmin sobre postura com brother

A famosa confessou que se arrependeu de alguns embates com o brother: "Me arrependo de ter me exaltado demais e ter tomado uma proporção maior do que deveria nas ofensas em geral".

Ela destacou que estaria disposta a conversar com Davi com o fim do programa: "Estaria super aberta a conversar com ele, pedir desculpa por algumas coisas que falei e realmente tentar me entender com ele, não teria problema nenhum".

No Bate-Papo com o Eliminado, se irritou com a fofoca de MC Bin Laden e Lucas Buda sobre Davi. "Não consigo acreditar que foi isso que ele [Davi] falou, me passaram diferente. Eu confirmei com as pessoas, coloquei todo mundo frente a frente. Estou p*ta! "Eu até concordo com ele [Davi]".

