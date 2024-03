Após polêmica, Lily Allen diz que se mudou para os EUA pelas filhas

Segundo ela, o mesmo não acontecia no Reino Unido. "Quando eu contava aos britânicos, eles diziam: 'Uma peça? Você já fez isso antes? Você não tem medo?'. Culturalmente, somos diferentes", pontuou.

Lily Allen tem duas filhas com o empresário Sam Cooper. Ethel Cooper, 12, e Marnie Rose Cooper, 10, são frutos do relacionamento, que terminou em 2018. Dois anos depois, se casou com o ator David Harbour, de "Stranger Things".

Recentemente, afirmou que suas filhas destruíram sua carreira. "Quero dizer, amo as duas e elas me completam, mas, em termos de estrelato pop, elas arruinaram tudo. Fico realmente irritada quando as pessoas dizem que você pode ter tudo, porque você não pode", destacou.