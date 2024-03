Leidy sobre treta com Alane no BBB 24: 'Quem foi cobra foi ela, não eu'

Em conversa com Raquele na área externa da casa do BBB 24 (Globo) na quinta-feira (14), Leidy comentou sua recente treta com Alane, que, até então, era sua aliada.

O que aconteceu

Raquele sugeriu que a trancista procurasse Alane para conversa. "Você está sentindo muito com o afastamento que você teve da Alane? Por que se você estiver, a gente não pode fugir, vale a pena conversar e se aproximar".